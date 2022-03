அழாதே பன்னீர்! சென்னை போய் நான் சொன்னதை செய்.. அன்று ஜெயலலிதா சொன்னது என்ன? ஓபிஎஸ் பரபர வாக்குமூலம்

Chennai

சென்னை: ஜெயலலிதா மரண விசாரணையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான வாக்குமூலம் ஒன்றை அளித்துள்ளார். ஜெயலலிதாவிற்கு எதிராக சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தது பற்றி ஓ பன்னீர்செல்வம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

O Panneerselvam அளித்த 8 முக்கியமான வாக்குமூலங்கள் | Oneindia Tamil

மறைநத முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக முன்னாள் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடக்கும் விசாரணையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பல பரபரப்பு வாக்குமூலங்களை அளித்து உள்ளார்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஓ பன்னீர்செல்வம் பல்வேறு விஷயங்களை வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்து இருக்கிறார். அதில், ஜெயலலிதாவின் கைரேகை. திருப்பரங்குன்றம், தஞ்சாவூர், அரவக்குறிச்சி தேர்தலில் ஜெயலலிதா கைரேகை போட்டது உண்மைதான்.

ஜெயலலிதா மரணத்தில் எனக்கு சந்தேகமில்லை: ஓபிஎஸ் பல்டி! சசிகலா சதித்திட்டம் தீட்டவில்லை என வாக்குமூலம்.

English summary

AIADMK conveyor O Panneerselvam opens up about Jayalalitha's inappropriate asset case Arumugasami probe., saying that She gave him the pep talk before going to jail.