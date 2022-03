ஜெயலலிதா மரணத்தில் எனக்கு சந்தேகமில்லை: ஓபிஎஸ் பல்டி! சசிகலா சதித்திட்டம் தீட்டவில்லை என வாக்குமூலம்

Chennai

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணத்தில் தனக்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு தர்மயுத்தம் நடத்திய ஓ.பன்னீர் செல்வம் தற்போது தனக்கு சந்தேகம் இல்லை என்று கூறி பல்டியடித்துள்ளார். பொதுமக்களின் கருத்து வலுத்ததால் தான் அவ்வாறு கூறியதாகவும் சசிகலா வழக்கறிஞர் நடத்திய குறுக்கு விசாரணையில் கூறியுள்ளார். சசிகலாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் ஜெயலலிதாவிற்கு எதிராக சதித்திட்டம் தீட்டவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுகசாமி தலைமயிலான ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் இரண்டாவது நாளாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆஜராகி விளக்கமளித்தார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் 78 கேள்விகள்... 4 மணி நேரம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை - நாளையும் தொடரும்

ஜெயலலிதாவுக்கு இதயத்தில் இருந்த பிரச்னை தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் ஆணையம் தரப்பு வழக்கறிஞர் கேள்வி எழுப்ப முயன்ற போது அப்பல்லோ தரப்பு வழக்கறிஞர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை தொடர்பாக எதுவும் தனக்கு தெரியாது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேற்றே வாக்குமூலம் அளித்த நிலையில் இன்று அது தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்ப கூடாது என கூறினார்.

O. Panneer Selvam has said that he has no personal suspicion about Jayalalithaa's death. O. Panneer Selvam, who waged a dharmayutham to seek justice for Jayalalithaa's death, has now retaliated by saying that he has no doubts. Sasikala's lawyer said in a cross - examination that he had said so because of public opinion.