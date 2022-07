வரப்போகுது அதிரடி அறிவிப்பு.. ‘69 பேர்’ - மாவட்ட செயலாளர்கள் பட்டியல் ரெடி.. ஓபிஎஸ் நெக்ஸ்ட் மூவ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று முன் தினம் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், விரைவில் ஒரு பரபர அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்கிறார்கள் விவரமறிந்த வட்டாரத்தினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களாக உள்ள மா.செக்கள் மாற்றப்பட்டு புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ்ஸால் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் தரப்பினர் வகித்து வந்த பதவிகளைப் பறித்து தனது ஆதரவாளர்களை ஈபிஎஸ் நியமித்து வரும் நிலையில், கூண்டோடு மாவட்ட செயலாளர்களை மாற்ற முடிவெடுத்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

இரண்டில் ஒன்று பார்க்க முடிவு.. மதுரையில் போட்டி பொதுக்குழு! பரபரக்கும் பன்னீர்செல்வம் டீம்!

English summary

It has been reported that all the district secretaries who are supporters of Edappadi Palaniswami will be replaced by O. Panneerselvam.