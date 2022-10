12+12.. வேலையை காட்டும் ‘சோசியல் என்ஜினியரிங்’.. ஓபிஎஸ் பாசறை ‘ஓஹோ’! எடப்பாடிக்கு குடைச்சல்! போச்சே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் 'சோசியல் என்ஜினியரிங்'பிளான் வேலையைக் காட்டத் தொடங்கியிருப்பதால் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சியடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் பரபரத்து வருகின்றன.

அதிமுகவில் தனது ஆதரவாளர்களை நிர்வாகிகளாக நியமிக்கும் ஆக்‌ஷனை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார் ஓபிஎஸ். சாதி + பெரும்பான்மை + செல்வாக்கு என கணக்கிட்டு மாவட்ட செயலாளர்களை ஓபிஎஸ் நியமித்து வருவது அவரது தரப்பை பலப்படுத்தி வருகிறது.

புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்த மாவட்டங்களில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருந்து முக்கிய புள்ளிகளை ஓபிஎஸ் டீம் உருவி வருகிறது. ஓபிஎஸ் தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் ஆட்களை ஈபிஎஸ் கட்சியை விட்டு நீக்கி வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களாக, பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் எடப்பாடிக்கு கிடைக்கும் தகவல்கள் அவருக்கு ஷாக் கொடுத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய்ந்த 5 மாவட்ட நிர்வாகிகள்.. எடப்பாடிக்கு வந்ததே கோபம்.. ஒரே அறிவிப்பில் காலி!

