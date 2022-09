மூக்கு உடைக்கப்பட்ட எம்ஜிஆர் சிலை.. ஸ்பாட்டுக்கே விசிட்.. ‘யார் செய்த வேலை?’ உற்றுப்பார்த்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை தேனாம்பேட்டை ஜி.என்.செட்டி சாலையில் அமைந்துள்ள எம்.ஜி.ஆர் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அங்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.

சென்னை ஜி.என்.செட்டி சாலையில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளின் அடிப்படையில் சேதப்படுத்தியவர்களை தேடி வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே குற்றவாளிகளை கைது செய்யக்கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், சேதமடைந்த சிலையை, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.

நெருங்கும் கிளைமேக்ஸ்! ஓபிஎஸ்? இபிஎஸ்? தேதி குறித்த உச்சநீதிமன்றம்! விடை கொடுக்குமா வெள்ளிக்கிழமை?

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam visited MGR statue located on G.N.Chetty Road, Chennai. where it was vandalized by miscreants. He appealed to the government to identify those responsible for this act and take legal action against them and repair the damaged statue.