‘10 லட்சம்’.. யார் யாருக்கு? எடப்பாடிக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் ‘மெகா’ பிளான்.. பரபர மூவ் - என்ன நடக்குது!?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், 2,532 பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் பிரமாண பத்திரம் பெற்ற நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியினர், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவாக 10 லட்சம் தொண்டர்களிடம் கையெழுத்து பெறும் திட்டத்தில் இறங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் தனது இடத்தை தக்கவைக்க ஓ.பன்னீர்செல்வமும், கட்சியை முழுமையாக தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசித்து வரும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பினர் அடுத்தடுத்து கையெழுத்து வேட்டையில் இறங்கியுள்ளனர்.

English summary

While Edappadi Palanimisamy has obtained affidavit from 2,532 general committee members, it has been reported that O. Panneerselvam's team has embarked on a project to get signatures from 10 lakh admk cadres in support of OPS.