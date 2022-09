ஏழரை சனி ஆட்டம் ஆரம்பம்..எங்கே போனாலும் கேட்..தடைகளை உடைக்க ரகசிய பூஜை செய்த ஓபிஎஸ்

Chennai

சென்னை: ஏழரை சனியின் தாக்கம் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு இப்போதே ஆரம்பமாகி விட்டதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. அதிமுகவில் அதிகாரம் படிப்படியாக கையை விட்டு நழுவிக்கொண்டிருக்கிறது. வழக்குகளில் சாதகமற்ற தீர்ப்புகள் வந்து மண்டைக்குடைச்சலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மன அமைதிக்காகவும் இழந்த அதிகாரத்தை மீட்கவும் ரகசிய பூஜை செய்திருக்கிறாராம் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக ஜெயலலிதா இருந்த போதே அவரது தயவினால் இரண்டு முறை முதல்வரானவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அவரது மறைவிற்குப் பிறகு மீண்டும் முதல்வரானார். 15 ஆண்டுகளில் மூன்று முறை முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்தவர் என்ற பெருமைக்குறியவர். கட்சியில் பொருளாளராக பதவி வகித்தவர்.

ஜெயலலிதா மறைவிற்குப் பிறகு ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு இறங்குமுகம் ஆரம்பித்தது. முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். கட்சி பிளவு பட்டது. அவருக்கு பின்னால் சிலர் மட்டுமே சென்றாலும் அது சாதகமாகவே இருந்தது. மீண்டும் கட்சி ஒன்றிணைய அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக பொறுப்பேற்றார். துணை முதல்வராகவும் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை அதிகார பதவியில் இருந்து வந்தார்.

