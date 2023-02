மெகா ட்விஸ்ட்.. போர்க்கொடி தூக்கிய ஓபிஎஸ் டீம்.. மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட முடிவு?

ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் அணி சமாதானத்திற்குத் தயாரான நிலையில், மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

சென்னை : அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி செயல்படவில்லை. பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு யார் யார் வேட்பாளராக இருக்கின்றனர் என தெரிவிக்காமல், ஈபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் தென்னரசு பெயரை மட்டும் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது சட்டத்திற்கும் நீதிக்கும் புறம்பான செயல் எனக் கூறி ஈபிஎஸ் அணியினர் தயாரித்து அனுப்பிய படிவத்தைப் புறக்கணித்துள்ளது ஓபிஎஸ் அணி. இதன் மூலம், மீண்டும் நீதிமன்றத்தையும், தேர்தல் ஆணையத்தையும் நாட ஓபிஎஸ் அணி தயாராகிவிட்டது உறுதியாகியுள்ளது.

உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்காக அதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டி வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் இது தொடர்பான ஆவணங்களை அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் அதிமுக வேட்பாளராக தென்னரசுவை முன்மொழிந்துள்ளதாகவும், அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்படியும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அந்த படிவம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்த படிவங்கள், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முரணாக இருப்பதாகக் கூறி மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளது ஓபிஎஸ் அணி.

English summary

Following the Supreme Court's order regarding the selection of AIADMK candidate in the Erode by-elections, O Panneerselvam team has again raised the war flag while it is ready for peace.