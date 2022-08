வருவாங்களா..மாட்டாங்களா? ஆடி போய் ஆவணி வரட்டும்! ஓகே சொன்ன சசிகலா? காத்திருக்கும் ‘தேனி’ ர.ர.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஆடி மாதம் நிறைவடைந்ததும் சசிகலாவை ஓ பன்னீர்செல்வம் சந்தித்து பேசுவார் என தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு இடையே ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக இணைந்து செயல்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பே மேலோங்கி நிற்கிறது.

English summary

English summary

O Panneerselvam will meet Sasikala at the end of the month of AIADMK while positive events are taking place for the OPS side