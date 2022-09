உடல் பருமன் பிரச்சினை.. தென் மாநிலப் பெண்களிடம்தான் அதிகம்.. தமிழகம்தான் டாப்.. எப்படி?

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: தென் மாநிலப் பெண்களிடம், குறிப்பாக தமிழக பெண்களிடம் உடல் பருமன் பிரச்சினை அதிகமாக இருப்பது தேசிய அளவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் மக்கள் பல்வேறு புதிய புதிய நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர். கடந்த காலங்களை ஒப்பிடுகையில், தற்போது மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுவது பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

அதேபோல, இதய நோய்களும் அதிகரித்துள்ளது. ஒருகாலத்தில், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடம் காணப்பட்ட இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் இப்போது இளம் தலைமுறையினரிடம் அதிகம் பார்க்க முடிகிறது. 40 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மாரடைப்பில் மரணம் அடைவதும் மிகவும் சாதாரணமாக மாறிவிட்டது.

English summary

According to a National Survey, Obesity is highly seen in South Indian Women. In particular Tamilnadu women placed in the top.