மறக்க முடியுமா? ஊரெங்கும் கொரோனா.. “வந்தார் ஸ்டாலின்..” இந்த பாகுபலி மொமெண்ட்டுக்கு ஒரு வயசு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் தான், 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்...' என்று தொடங்கி உறுதிமொழி எடுத்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார் மு.க.ஸ்டாலின்.

மே 7ஆம் தேதியான இன்றோடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க அரசு ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு நிறைவடைகிறது.

இந்த வயசுலயா? 8ஆம் வகுப்பிலேயே 5 மாத கர்ப்பம்! பெற்றோர் முன் சிறுமி செய்த செயல்! மிரண்டு போன மதுரை.!

இந்த ஓராண்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏராளமான மக்கள் நலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி இருந்தாலும், அவரது மிக முக்கியமான, முதன்மையான சாதனை கொரோனா தொற்றிலிருந்து இருந்து தமிழக மக்களை மீட்டதுதான்.

English summary

MK Stalin is the first chief minister to see corona patients wearing a PPE kit. MK Stalin took various drastic measures to prevent tamil nadu people from Corona virus.