ஆபரேஷன் ஃபெயிலியர்.. “அந்த 3 பேரை தாண்டி தொட முடியலையே”.. ஆர்பி அப்செட்.. பின்வாங்கிய எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு மாற்றாக ஆர்பி உதயகுமாரை முன்வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட திட்டங்கள் பெரிய வெற்றியைத் தராததன் காரணமாகவே தேவர் குருபூஜைக்கு பசும்பொன் வராமல் எடப்பாடி பழனிசாமி பின்வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தென் மாவட்டங்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு இருக்கும் செல்வாக்கைச் சரிக்க, அதே சமூகத்தைச் சேர்ந்த உதயகுமாரை முன்னிறுத்தி சில அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் ஈபிஎஸ்.

சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்கு பின்னால் நிற்கும் முக்குலத்தோர் ஆதரவை தன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் என்பதுதான் உதயகுமாருக்கு ஈபிஎஸ் கொடுத்த அசைன்மெண்ட்.

அந்த முயற்சியில் ஆர்பி உதயகுமார் தோல்வியடைந்துவிட்டது, எடப்பாடி பழனிசாமி பசும்பொன் செல்வதை தவிர்த்திருப்பதன் மூலம் தெளிவாகிறது என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

பசும்பொன் விசிட்டை தவிர்த்த எடப்பாடி! முனுமுனுத்த முக்குலத்தோர்! கொங்கு மண்டல கட்சியாகிறதா அதிமுக?

English summary

Edappadi Palanisamy took some steps by RB Udhayakumar from the same community to reduce the influence of O.Panneerselvam in southern districts. Edappadi Palaniswami is said to backed off not going to Pasumpon Thevar Gurupuja because the plans did not bring much success.