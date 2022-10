ஏங்க இருங்க.. கம்முனு இரு! நிருபரெல்லாம் இருக்காங்க.. என்னங்குற! ஆவேசமான எடப்பாடி.. அதிர்ந்த போலீஸ்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அதிமுகவினரையும், தன்னையும் கைது செய்து காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்ற முற்பட்ட காவலர்களிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி எகிறிய நிகழ்வு கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

ஏங்க இருங்க.. கம்முனு இரு.. நிருபரெல்லாம் இருக்காங்க.. என்னங்குற.. எனக் கேட்டு எடப்படி பழனிசாமி ஆவேசமடைந்ததை பார்த்து காவல்துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை முடித்த பிறகே காவல்துறை வாகனத்தில் ஏறினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

கைதானார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. தடையை மீறி அதிமுக போராட்டம்.. போலீசாருடன் எம்எல்ஏக்கள் தள்ளுமுள்ளு

English summary

The incident of Edappadi Palaniswami furious argue at the police who were about to arrest the AIADMK members and himself and put him in a police vehicle has attracted attention.