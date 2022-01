ஒரு நாள் மழைக்கே மிதக்கும் சென்னை.. என்ன சாதித்தது திமுக அரசு? எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் விமர்சனம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ஒரு நாள் மழைக்கு மீண்டும் சென்னை மிதக்கிறது என்றும், மின்சாரம் தாக்கி 3 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அரசின்‌ மின்சாரத்‌ துறை அமைச்சரை முதல்வர் ஸ்டாலின் ராஜினாமா செய்யச்‌ சொல்லுவாரா? என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்

சென்னையில் நேற்று பெய்த கனமழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்தும் கடுமையான பாதிப்பிற்குள்ளானது.

திருச்செந்தூர், ராமேஸ்வரம் கடற்கரைக்கு செல்ல 3 நாட்களுக்குத் தடை - சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி

பிற்பகல்‌ முதல்‌ பெய்த கனமழையால்‌ சென்னையில்‌ மட்டும்‌ மின்சாரம்‌ தாக்கி 3 பேர்‌ பலியாகி உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் ஒரு நாள் மழைக்கே சென்னை மிதக்கும் நிலையில் 8 மாதங்களாக என்ன சாதித்தது திமுக அரசு என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவரும், அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

English summary

One day it will rain again in Chennai floating and the Chief Minister Stalin will ask the Minister of Power to resign in the face of the deaths caused by the electric shock? Opposition leader Edappadi Palanisamy has criticized