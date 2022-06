23 பேர் செத்துட்டாங்க! இதைவிடவா காரணம் தேவை? ஆன்லைன் ரம்மியை ஒழிங்க! வலியுறுத்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை : ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ஒழிப்பது தொடர்பாக தமிழக அரசு குழு அமைத்துள்ள நிலையில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் இதுவரை 23 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், இதைவிடவா அரசுக்கு காரணிகள் தேவை என தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டுகளில் கொரோனா பொது முடக்கத்தின்போது ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்ட விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் காட்டிய பலர் கடன் தொல்லையில் சிக்கி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்தன.

இதனையடுத்து கடந்த 2021 பிப்ரவரி மாதம் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்தபோது தமிழக சட்டமன்றத்தில் சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

கள்ள லாட்டரி,ஆன்லைன் ரம்மி,கந்துவட்டி கொடுமை! என்னங்க நடக்குது இங்க..! கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

The Tamil Nadu government has set up a committee to eradicate online gambling, Tamil Nadu Opposition Leader Palanisamy has questioned that 23 people have died due to online gambling so far and that the government needs more factors than this