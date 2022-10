ஒ.பி.எஸ். திமுகவின் B-டீமா..? செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு அமைச்சர் நேருவின் பதில் இதுதான்!

Chennai

சென்னை: ஓ பன்னீர் செல்வம் தி.மு.கவின் பீ டீம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய கருத்துக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் கே என் நேரு, இதற்கு தலைவரை தான் கேட்க வேண்டும் என்று பேசினார்.

நாமக்கல்லில் அமைச்சர் கே.என் நேரு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் மீஞ்சூரில் 100 எம்.எல்.டியும், நெம்மேலியில் 100 எம்.எல்.டியும் இப்போது பயன்பாட்டில் இருக்கிறது.

Responding to Edappadi Palaniswami's comment that O Panneer Selvam is DMK's B team, Minister K N Nehru said that he should ask the leader about this.