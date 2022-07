Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சிவசேனா பிளவு விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதனை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்புகள்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா கட்சி உத்தவ் தாக்கரே - ஏக்நாத் ஷிண்டே என இரு அணியாகப் பிரிந்துள்ளது. இருவரும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலேயே கட்சி இருப்பதாகக் கூறி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் அதிமுகவிலும் இதேபோன்றே நிலை இருப்பதால், சிவசேனா தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.

While the Election Commission has started action on Shiv Sena split, As AIADMK is in the same situation, both OPS and EPS are closely monitoring the steps taken by the Election Commission.