“ஹேப்பி மோடில்” ஓபிஎஸ்.. கிண்டியிலிருந்து கால்! இனிதான் தரமான சம்பவம் - அதிமுக மாஜி கொடுத்த “க்ளூ”

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கிண்டியில் இருந்து வந்த கால் காரணமாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் உற்சாகமாக இருக்கிறார் என்று சில முக்கிய குறிப்புகளுடன் ட்விட்டர் பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதிமுகவின் முன்னாள் ஐடி அணி செயலாளர் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே பொதுச்செயலாளர் பதவி யாருக்கு என்ற போட்டி தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் கடந்த 6 மாதங்களாக உட்கட்சிப்பூசல் தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

English summary

Former IT team secretary of AIADMK Aspire Swaminathan said that, "The phone call from Guindy. The promise to be patient until thai month. OPS and his supporters are excited. We will see the incidents from now on."