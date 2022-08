பொறுமையே பெருமை! கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்போம்! ஆதரவாளர்களிடம் சொல்லி வைத்த ஓபிஎஸ்? சைலண்ட் ர.ர.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக தற்போது தான் தனக்கு ஆதரவான நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்தோ, சசிகலா, டிடிவி தினகரன் குறித்து தனது ஆதரவாளர்கள் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக விமர்சித்து பேச வேண்டாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியா பாகிஸ்தான் மோதும் கிரிக்கெட் போட்டியை எப்படி இரு நாட்டு ரசிகர்களும் மிகவும் பரபரப்புடனும் ஆர்வத்துடனும் பார்ப்பார்களோ அதே போல தற்போது அதிமுக எனும் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒற்றைத் தலைமை எனும் கோப்பைக்காக ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தரப்பினர் போராடி வருகின்றனர்.

கிரிக்கெட் போலவே சிக்ஸர், நோ பால், விக்கெட் ,யார்ர்க்கர் என இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி களமிறங்கி விளையாடி வரும் நிலையில் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற போவது யார் என்பதுதான் கிளைமாக்ஸ்.

3 மேட்டர்.. 2 அல்டிமேட் பிளான்.. எல்லாமே போச்சா.. இதான்

