Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் தீர்ப்பு சாதகமாக வந்தால் அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளராக தொடரவும், எதிராக வந்தால் டிடிவி தினகரன் சசிகலா ஆகிருடன் இணைந்து செயல்பட ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவெடுத்து இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என வைரமுத்து ஓபிஎஸ் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கு நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக மோதல்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

English summary

English summary

O Panneerselvam has decided to continue as AIADMK coordinator if the verdict is positive, but if it is again decided to work with TTV Dhinakaran Sasikala