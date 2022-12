ம்ஹும்.. செல்லாது செல்லாது! ஓபிஎஸ்ஸை கைவிட்ட ‘தாமரை’! எவ்வளவோ முயன்றும் முடியலையே! எடப்பாடி ஹேப்பி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜி 20 மாநாட்டு தொடர்பாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் என டெல்லி பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் தன்னை பாஜக தலைமை கைவிட்டு விட்டதோ என ஓபிஎஸ் அதிருப்தியில் இருக்கிறார். இது தொடர்பாக டெல்லி தரப்பை தொடர்பு கொண்டு உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது இடைக்கால பொது செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் ஏற்கனவே தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கும் இடையே ஆறு மதங்களுக்கும் மேலாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.

இந்த மோதல் போக்கு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரை தொடரும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இடையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தேர்தல் ஆணையத்தின் விசாரணை என இடையில் இரு தரப்புக்கும் ஆறுதல் அளிக்கும் சில விஷயங்கள் நடைபெற்றாலும் அது அத்தோடு முடிவடைந்து விடாது

English summary

OPS is unhappy that the BJP leadership has abandoned him while Delhi BJP chief Edappadi Palaniswami has been invited as the interim general secretary of the AIADMK in connection with the G20 conference. It is also said that no proper response was received from the Delhi side in this regard.