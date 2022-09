அதே பாயிண்ட்.. ‘யூகம்’.. 'நீதிபதி என்ன கட்சிக்காரரா?’ - பரபரவென தயாராகும் ஓபிஎஸ் லீகல் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஐகோர்ட் தீர்ப்பில் உள்ள விஷயங்களை அலசி ஆராய்ந்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் 'லீகல் டீம்', தீர்ப்பின் பல அம்சங்களை தங்களுக்கு சாதகமான பாயிண்டாக திருப்பத் திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லும் என்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளார்.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தொடர்ந்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 127 பக்க தீர்ப்பை அலசி வருகின்றனர்.

அதில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வாதங்களை அப்படியே கேள்விகளற்று நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதை மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சுட்டிக்காட்டத் திட்டமிட்டுள்ளனராம்.

4 முரண்கள்.. 'மாட்டிக்கிச்சு’.. வைத்தி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா? - பாயிண்டுகளை அடுக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்!

பதவியை ராஜினாமா செய்து இடைத்தேர்தல்! எடப்பாடிக்கு எதிராக ஓபிஎஸ் எடுக்கும் மெகா அஸ்திரம்? உண்மையா?

English summary

O.Panneerselvam is going to appeal in Supreme Court tomorrow against the High Court's verdict. OPS's Legal Team analyzing the issues in hc judgement, is planning to turn many aspects of the decision into a favorable point for them.