இப்போ கூட ஒன்னும் கெட்டுப் போகல..வேலிதாண்டி பறந்த வெள்ளாடுகள்! உற்சாக இபிஎஸ்! வெலவெலத்து போன ஓபிஎஸ்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இடையான மோதல் நாளுக்கு நாள் உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், நேற்றுவரை ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவாக இருந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இன்று திடீரென எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இடையே மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. ஒற்றைத் தலைமை என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை என்ற வகையில் நீதிமன்றம் வரை சென்று அதனை முறியடித்தார்.

அதிமுகவில் இருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை எளிதில் நீக்க முடியுமா?. எம்ஜிஆர் வகுத்த விதி சொல்வதென்ன?

இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கடும் அதிர்ச்சியடைந்தது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படாததால் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலியாகி விட்டது என்றும் அறிவித்தனர்.

English summary

As the conflict between Edappadi Palanichamy and O. Panneer Selvam over the AIADMK's single leadership issue is escalating day by day, members of the general body who were in favor of O. Panneer Selvam until yesterday suddenly met Edappadi Palanichamy and expressed their support for him.