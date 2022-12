“எரிமலை”யாக வெடித்த பன்னீர்.. இனி அவ்ளோதான்! அவதூறு வழக்கு போடுவேன் - எடப்பாடிக்கு காரசார பதில்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி என் மீது தொடர்ந்து தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வந்தால் அவர் மீது அவதூறு வழக்கு தொடருவேன் என்று அதிமுக சார்பில் ஈபிஎஸ் அனுப்பிய வக்கீல் நோட்டீசுக்கு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் பதிலளித்து உள்ளார். அதிமுகவில் தான் வகித்த ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியிலிருந்து என்னை தகுதி நீக்கம் செய்த கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர்களுக்கே அதிகாரம் உண்டு எனவும் அவர் கூறி உள்ளார்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே பொதுச்செயலாளர் பதவி யாருக்கு என்ற போட்டி தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக உட்கட்சிப்பூசல் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அவர் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பலர் கட்சியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Former Chief Minister of Tamil Nadu O. Panneerselvam has responded to the legal notice sent by EPS on behalf of AIADMK saying that if Edappadi Palaniswami continues to make unnecessary allegations against me, he will file a defamation case against him.