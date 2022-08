தமிழகத்தின் நிரந்தர முதல்வர்! ஸ்டாலின் தான் எங்கள் குலசாமி! சிறுமி டான்யாவின் பெற்றோர் உருக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதல் அமைச்சராக தற்போதைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தான் இருக்க வேண்டும். அவர் தான் எங்கள் குடும்பத்தின் குலசாமி'' என முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி டான்யாவின் பெற்றோர் உருக்கமாக கூறியுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி வீராபுரம் ஸ்ரீவாரி நகரை சேர்ந்தவர்ஸ்டீபன்ராஜ். இவரது மனைவி சவுபாக்யா. இவர்களுக்கு ஒரு மகள், மகன் என 2 குழந்தைகள் உள்ளனர். மூத்த மகள் டான்யாவுக்கு வயது 9. இவர் வீராபுரம் அரசினர் பள்ளியில் 4ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இவர் அரியவகை முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு கன்னம் சிதைந்து அவதிப்பட்டு வந்தார். தமிழக அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என அவரது பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்தனர்.

முக தசை சிதைவு நோய்..சிறுமி தான்யாவிற்கு 8 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை..பழைய முகம்..அம்மா ஆனந்த கண்ணீர்

English summary

Current Chief Minister Stalin should be the permanent Chief Minister of Tamil Nadu. He is the Kulasami of our family," said the parents of Tanya, a girl suffering from facial deformity.