இனி எனக்கு வேண்டாம்.. பாரிவேந்தர் அதிரடி முடிவு? - டெல்லி புள்ளிகளிடம் மூவ்.. ‘பெரம்பலூர்’ யாருக்கு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஐஜேகே நிறுவனரும், எம்.பியுமான பாரிவேந்தர் பாஜகவுடன் இணைவதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் தீவிரமாக இறங்கியிருப்பதாகவும், தனது மகனை தேர்தலில் களமிறக்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் பெரம்பலூர் தொகுதியில் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்று எம்.பியாக வெற்றி பெற்ற ஐஜேகே நிறுவனர் பச்சமுத்து என்ற பாரிவேந்தர், திமுகவையே விமர்சித்துப் பேசி வருகிறார்.

பாரிவேந்தர், பாஜக கூட்டணியில் இணைய முயற்சித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பெரம்பலூர் தொகுதியை மீண்டும் பெற இப்போதே பாஜக தலைமையிடம் காய் நகர்த்தி வருகிறாராம்.

தனது மகன் ரவி பச்சமுத்துவை பெரம்பலூர் தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க பாரிவேந்தர் முயன்று வருவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

English summary

There are reports that IJK founder Paarivendhar MP is seriously engaged in talks to join BJP and is planning to field his son in loksabha election. He is moving the ball to BJP heads to get back Perambalur constituency.