சாதாரண ரயில் டிக்கெட் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை.. இனி முன்பதிவு பெட்டியில் செல்லலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சாதாரண ரயில் எடுத்தாலும் இனி முன்பதிவு பெட்டியில் அமர்ந்து செல்லும் வசதியை தெற்கு ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

உண்மையிலேயே, இந்த திட்டம் பல மாதங்களாக நடைமுறையில் இருக்கிறது. ஆனால், பொதுமக்கள் பலருக்கு இதுகுறித்து தெரியவில்லை.

இந்த திட்டத்தால் பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்கள், முதியோர், பெண்கள் ஆகியோர் பலனடைவார்கள் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Southern Railway introduce new scheme that gives facility to the Passengers who can travel in Reserved compartment despite they have ordinary ticket.