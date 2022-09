கண்டிப்பாக இதை செய்தே ஆகணும்! சென்னை மேயர் பிரியாவை சந்தித்த செளமியா அன்புமணி! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மாநகருக்கான காலநிலை மாற்ற வரைவு அறிக்கையில் காற்று மாசுபாடு , உயிர் பன்மைத்துவம் குறித்த செயல்திட்டங்கள் இடம்பெற வேண்டும் எனவும், வரைவு அறிக்கை குறித்து சென்னையில் 200 வார்டுகளிலும் பொதுமக்களின் கருத்தை கேட்க வேண்டும் என பசுமைத் தாயகம் அமைப்பு சார்பில் மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவை சந்தித்த பிறகு சௌமியா அன்புமணி கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாநகருக்கான ' காலநிலை மாற்ற செயல்திட்ட வரைவு அறிக்கை ' மாநகராட்சி இணையதளமான www.chennaicorporation.gov.in ல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்டோபர் 26 ம் தேதி வரை பொதுமக்கள் தங்களது கருத்துகளை தெரிவிக்கலாம் என மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் பசுமைத்தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி , சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவை சந்தித்து வரைவு செயல் திட்டம் குறித்த தங்களது அமைப்பின் கருத்துகளை அறிக்கையாக சமர்ப்பித்தார்.

