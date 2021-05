நற்செய்தி.. இ - பதிவு இணையதளத்தில் திருமணத்திற்கான அனுமதி மீண்டும் சேர்ப்பு!

Chennai

சென்னை: பொதுமக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று இ - பதிவு இணையதளத்தில் திருமணத்திற்கான அனுமதி மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதிக விண்ணப்பங்கள் வந்ததால் நேற்று திருமணத்திற்கான அனுமதி நீக்கப்பட்டிருந்த நிலையில். பொதுமக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று மீண்டும் திருமணத்திற்கான அனுமதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இதை தடுக்கும் வகையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மே 10ம் தேதி தொடங்கி வரும் 24ம் தேதி காலை வரை இரண்டு வாரங்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. அந்த ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளது.

மே 17ம் தேதி முதல் மாவட்டங்களுக்குள்ளும், மாவட்டங்களுக்கு இடையிலுமான போக்குவரத்துக்கு இ-பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது.

