தமிழகம் அப்பவே அந்த மாதிரி..!ஸ்டாலின் அச்சப்பட மாட்டார்!ஆளுநருக்கு நினைவூட்டும் பீட்டர் அல்போன்ஸ்.!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆளுநர் பதவி என்பது தீயணைப்பு வாகனம் போன்றது. நெருப்பு இருந்தால் மட்டுமே வந்து அணைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மை நலவாரியத் தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். ஆளுநர் வரம்பை மீறினால் முதல்வர் பயப்படமாட்டார் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து துறை செயலாளர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு இன்று கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அதில், 'திட்டங்களின் அமலாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களை பவர்பாயிண்ட்டில் தயார் செய்து வைக்க வேண்டும்.

மத்திய, மாநில அரசுகளின் நலத்திட்ட விவரங்களை ஆளுநருக்கு சமர்ப்பிக்க அரசுத்துறை செயலாளர்கள் தயாராக இருக்கவும். ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலம் பின்னர் தெரியப்படுத்தப்படும் என்று அந்த கடித்தத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The governorship is like a fire truck. Peter Alphonse, chairman of the Tamil Nadu State Minority Welfare Board, said the fire should be extinguished only if there is one. He also said that the Chief Minister would not be afraid if the Governor violated the limit.