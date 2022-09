சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்.. 132வது நாளாக நோ சேஞ்ச்.. இதுதான் காரணம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று (செப்டம்பர் 30) சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ.102.63 ஆக உள்ளது. சென்னையில் டீசல் விலை 94.24 ரூபாய் ஆக விற்கப்படுகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக பெட்ரோல் டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வந்த நிலையில், கடைசியாக மே மாதம் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது.

அதன்பிறகு பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து கட்டுக்குள் இருந்து வருகிறது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் 132-வது நாளாக இன்றும் மாற்றமில்லை.

English summary

Today (September 30), the price of one liter of petrol in Chennai is Rs.102.63. Diesel price in Chennai is selling at Rs 94.24. Petrol and diesel prices remained unchanged for the 132nd day.