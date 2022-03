131வது நாளாக மாற்றமில்லை..ஒரே விலையில் நீடிக்கும் பெட்ரோல் டீசல்.. அச்சுறுத்தும் கச்சா எண்ணெய் ரேட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த 130 நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி தொடர்ந்து வரும் நிலையில், இன்றும் சென்னையில் கடந்த நாட்களைப் போலவே ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 101.40 ரூபாய்க்கும், டீசல் ஒரு லிட்டர் 91.43 ரூபாய்க்கும் விற்கப்பட்டு வருகிறது.

உத்திரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல் நிறைவடைந்த நிலையில், பாஜக 4 மாநிலங்களிலும், பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.

கடந்த 125 நாட்களுக்கும் மேலாக பெட்ரோல் டீசல் விலை மாற்றம் இன்றி தொடர்ந்து வரும் நிலையில் உக்ரைன் போர் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து உள்ளது.

உக்ரைன் போரால்.. இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? என்ன நடக்கும்? மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?

English summary

Petrol and diesel prices have remained unchanged for the last 130 days, with petrol still selling at Rs 101.40 a liter and diesel at Rs 91.43 a liter in Chennai.