ஜல்லிக்கட்டுக்கு பிரம்மாண்ட அரங்கம்.. விரைவில் கட்டுமான பணிகள்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி அறிவிப்பு

சென்னை: மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதற்கான பிரம்மாண்ட அரங்கம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஸ்போர்ட்ஸ்டார் சவுத் ஸ்போர்ட்ஸ் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு பிரம்மாண்ட அரங்கம்.. விரைவில் கட்டுமான பணிகள்.. CM ஸ்டாலின் அதிரடி!

சென்னையில் ஸ்போர்ட்ஸ்டார் சவுத் ஸ்போர்ட்ஸ் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது அனைவருக்குமான வளர்ச்சி, அனைத்து துறைக்குமான வளர்ச்சி, அனைத்து மாவட்டத்துக்குமான வளர்ச்சி எல்லாவற்றையும் கடந்து, அனைத்து சமூகத்திற்குமான வளர்ச்சி. இதனை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம்.

English summary

Chief Minister MK Stalin said at the Sportstar South Sports Conference that a place has been selected to set up a grand stadium for the Jallikattu competition in Madurai.