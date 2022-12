தமிழ்நாட்டு அடையாளம் விற்பனைக்கு.. சேலம் இரும்பு ஆலைக்கு மத்திய அரசு “டார்கெட்” -அன்புமணி எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சேலம் இரும்பாலையை தனியாருக்கு விற்கக் கூடாது என்றும் அதனை தரம் உயர்த்தி பொதுத்துறையே நடத்த வேண்டும் எனவும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

சேலம் இரும்பாலையை தனியாருக்கு விற்பனை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், அதற்கான நிதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஜனவரி மாதத்தில் தாக்கல் செய்யப்படக்கூடும் என்று நம்புவதாகவும் மத்திய எஃகு உருக்குத் துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்திருக்கிறார்.

சேலம் இரும்பாலைக்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கு பதிலாக அதை விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முயல்வது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட வினாக்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா விடையளித்தார்.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss has insisted that Salem steel plant should not be sold to private individuals and should be run by the public sector by raising its standards.