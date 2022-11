தென் மாவட்ட ஸ்கெட்ச்! பலமாகும் பாமக ‘அன்புமணி தம்பி தங்கைகள் படை’! ‘மஞ்சள் அணி’ பணிகளும் தீவிரம்!

Chennai

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் பொறுப்பேற்ற பிறகு நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் வன்னியர் சங்கத்தில் மஞ்சள் அணி மற்றும் பாமகவில் அன்புமணியின் தம்பி தங்கைகள் படையை தமிழகம் முழுவதும் பலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தீவிர படுத்தப்பட்டு வருகின்றன

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இளைஞர் அணி தலைவராக இருந்த அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியில் எதிர்கால நலன் கருதி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தலைவராக பதவியேற்றார். தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்தார் ஜிகே மணி.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பல வியூகங்களை வகுக்க பாமக தரப்பு தயாராகி வருகிறது. இதற்காக கட்சியின் பல்வேறு நிலைகளில் சீர்திருத்த பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

கடுமையான பாதிப்பு- மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை பேரிடர் பாதித்த பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும்: அன்புமணி ராமதாஸ்

After Anbumani Ramadoss took charge as the Patali Makkal katchi leader, various activities are being carried out in view of the parliamentary elections. In that way, activities are being intensified to strengthen the yellow team in the Vanniyar Sangam and the Anbumani's brothers and sisters team in PMK throughout Tamil Nadu.