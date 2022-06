பாஜகவுக்கு பலம் கூட்டிய பாமக! ஜனாதிபதி வேட்பாளர் திரௌபதி முர்முக்கு முழு ஆதரவு! வெளியான அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான பாஜக தரப்பு வேட்பாளராக பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த திரௌபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருக்கு ஆதரவளிப்பதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் குடியரசு தலைவர் தேர்தலுக்கான தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

பலகட்ட ஆலோசனைகள் இழுபறிக்கு பிறகு, எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுவேட்பாளராக பாஜகவிலிருந்து விலகி திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த யஷ்வந்த் சின்கா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். தேர்தலில் போட்டியிடும் வகையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நேற்று யஷ்வந்த் சின்ஹா விலகினார்.

இந்நிலையில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை நேற்று அக்கட்சி தலைமை அறிவித்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த திரவுபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முஸ்லீம் கலாம், தலித் ராம்நாத் கோவிந்த், பழங்குடி திரெளபதி முர்மு-பாஜகவின் 'சமூக நீதி' பின்னணி என்ன?

English summary

pattali makkal katchi has announced its support for tribal leader Draupadi Murmu, who has been declared the BJP's candidate for the presidency.