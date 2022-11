ராமதாஸ் பேச்சை வேத வாக்காக ஏற்று செயல்பட்ட பாமகவினர்! 20,827 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதாக பெருமிதம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பாமக நிறுவனர் ராமதாசின் வேண்டுகோளை ஏற்று, கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 20,827 மரக்கன்றுகளை அவரது கட்சியினர் நட்டுள்ளனர்.

மரம் நடும் அறமே மாபெரும் அறம் எனும் இயக்கத்தை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 30-ஆம் தேதி ராமதாஸ் தொடங்கி வைத்தார்.

இதனிடையே இது தொடர்பாக பாமக தலைமை நிலையம் வெளியிட்டுள்ள விவரம் வருமாறு;

ரயில் நிலையங்களா? இந்தி திணிப்பு மையங்களா? மத்திய அரசின் மறைமுக இந்தி திணிப்பு.. ராமதாஸ் கோபம்

English summary

In response to the request of Pmk founder rRamadoss, in the last one year only Pmk executives, supporers has 20,827 saplings planted.