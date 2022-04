கொலையாளிகளாக மாறும் இளைய தலைமுறை..ஆன்லைன் சூதுதான் காரணம்! புதிய சட்டம் தேவை என ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

Chennai

சென்னை : ஆன்லைன் சூதாட்டம் மாணவர்களை கொலைகாரர்களாக ஆக்குவதாகவும், இதுபோன்ற சமூக தீமையை ஒழிக்க புதிய சட்டமே தீர்வு என பட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு பணம் தேவைப்பட்டதால் மூதாட்டியை கொலை செய்து நகைகளை கொள்ளையடித்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

வேப்பூர் சேர்ந்த பட்டாத்தாள் என்ற 75 மூதாட்டி கடந்த 6ஆம் தேதி கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் மாயமானது.

