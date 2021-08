ஆன்லைன் ரம்மி.. புதிய சட்டம் இயற்றி இளைஞர்கள் உயிரை காப்பாற்றுங்க.. ஸ்டாலினுக்கு, ராமதாஸ் கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்து இயற்றப்பட்ட சட்டம் செல்லாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில், இதில் உள்ள குறைகளைக் களைந்து புதிய சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:- தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தைத் தடை செய்து இயற்றப்பட்ட சட்டம் செல்லாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

தமிழகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்களைச் சீரழிக்கும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தைத் தடை செய்ய சட்டம் இயற்றப்பட்டதால், பலரும் மகிழ்ச்சியும், மன நிறைவும் அடைந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தின் இத்தீர்ப்பு அவற்றைப் போக்கி ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கிறது.

With the Chennai High Court ruling that the law banning online rummy in Tamil Nadu is invalid, PMK founder ramadoss has insisted that a new law be enacted to address the shortcomings