’கட்ட பஞ்சாயத்து’ காதல் என்ற பெயரில் கயமை! குடும்பமே உருக்குலைந்து போச்சே! ராமதாஸுக்கு வந்ததே கோபம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரயில் முன்பு தள்ளிவிட்டு மாணவி கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் தந்தையும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பத்தில், நான் விரும்பினால் நீயும் விரும்ப வேண்டும்; இல்லையேல் படுகொலை என்பது அரக்கத்தனமானது எனவும், ஒரு தலைக் காதல் கொலைகளை தடுக்க கடுமையான சட்டம் வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"சென்னை பரங்கிமலை புறநகர் தொடர்வண்டி நிலையத்தில், காதலை ஏற்க மறுத்ததற்காக மாணவி சத்யா தொடர்வண்டி முன் தள்ளிவிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி விலகுவதற்கு முன்பாகவே, அவரது தந்தை மனம் உடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது.

காதல் என்ற பெயரில் அரங்கேற்றப்பட்ட இந்த கயமை கண்டிக்கத்தக்கது. மாணவி சத்யா, அவரது தந்தையை இழந்து வாடும் குடும்பத்திற்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவரை புறக்கணித்தது ஏன்? ஒவ்வொரு பந்திலும் பிசிசிஐக்கு கிளாஸ் எடுத்த வீரர்! விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே!

English summary

Pmk founder Ramadoss has insisted that the killing of a female student by pushing her in front of a train and her father committing suicide is monstrous.