தனித் தமிழ் ஈழம் தான் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு வலு சேர்க்கும்! மாவீரர் நாளை போற்றி ராமதாஸ் பதிவு!

சென்னை: தனித் தமிழ் ஈழம் தான் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு வலு சேர்க்கும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகெங்கும் உள்ள ஈழத்தமிழர்களிடம் பொதுவாக்கெடுப்பு நடத்தி அதனடிப்படையில் தமிழீழம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இந்தியா மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முன் வைத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ராமதாஸ் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Ramadoss said that India should conduct a referendum among Eelamites all over the world and take steps to establish Tamil Eelam based on that.