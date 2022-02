வேட்பாளரையே கடத்துறாங்க..இதுதான் திமுக ஜனநாயகமா? ட்விட்டரில் கேள்வி எழுப்பும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வேலூர் மாநகராட்சி தேர்தலில் பாமக வேட்பாளர் கடத்தி மிரட்டியுள்ளதாகவும் இது தான் திமுகவின் ஜனநாயகமா என பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வேட்பு மனு தக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாறி மாறி வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வாக்காளர்களை கவர்வதற்காக பகீரத பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Dr. Ramdoss, the founder of the PMK, has questioned the PMK candidate was abducted and intimidated in the Vellore municipal elections and whether this is the DMK's democracy.'