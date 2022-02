கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு கனவாகவே நீடிக்க கூடாது.. கருத்தொற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் - பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை : கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு கனவாகவே நீடிக்க கூடாது எனவும், கருத்தொற்றுமை ஏற்படுத்த சிறப்பு பணிக்குழு அமைக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக மருத்துவர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"கோதாவரி - காவிரி இணைப்புத் திட்டத்திற்கான வரைவு விரிவான திட்ட அறிக்கை இறுதி செய்யப் பட்டு விட்டதாக மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கோதாவரி -காவிரி இணைப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருப்பதை இது காட்டினாலும் கூட, இத்திட்டம் செயல்வடிவம் பெற இன்னும் பல தடைகளை கடக்க வேண்டும் என்பதும், அதற்கான நடவடிக்கைகள் மத்திய, மாநில அரசுகளால் உடனடியாக தொடங்கப்பட வேண்டும் என்பதும் தான் எதார்த்தங்கள் ஆகும்.

