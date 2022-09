பாலைவனம் ஆகிட்டே இருக்கு! எல்லோரும் வாங்க! கடலூரில் களமிறங்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்! பின்னணி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும், தமிழர்களுக்கும் வேலை மறுக்கும், கடலூர் மாவட்டத்தை

பாலைவனமாக்கும் என்.எல்.சி வெளியேற வலியுறுத்தி பா.ம.க. நாளை போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இது த்கொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் மக்களின் நிலங்களில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைத்து கோடிக்கணக்கில் லாபம் ஈட்டும் என்.எல்.சி நிறுவனம், உள்ளூர் மக்களின் நலன்களையும், சுற்றுசூழலையும் மதிக்காமல் செயல்பட்டு வருகிறது.

மண்ணின் பிரச்சினைகளையும், மக்களின் சிக்கல்களையும் தீர்க்க வேண்டும் என்று பலமுறை வலியுறுத்தினாலும் அதை செவி மடுக்க என்.எல்.சி மறுப்பது கண்டிக்கத்தக்கதாகும்." என கூறியுள்ளார்.

Cuddalore district will deny jobs to landless and Tamils urges NLC to quit desertification PMK leader Anbumani Ramadoss has said that he will hold a protest tomorrow.