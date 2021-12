ஓஹோ.. ஒரேடியாக புகழ்ந்த பாமக எம்எல்ஏக்கள்... ரசித்த முதல்வர்.. ஆச்சரியமாக பார்த்த திமுகவினர்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: துண்டு சீட்டில் குறைகளை எழுதிக் கொடுத்தாலும் நிறைவேற்றி தரும் முதல்வராக இருக்கிறார் என்று மு.க ஸ்டாலினை பாமக எம்எல்ஏக்கள் புகழ்ந்துள்ளனர். வேறு கட்சியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் புகழ்வரை ஸ்டாலின் ரசித்து பார்க்க திமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தனர்.

சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி யில் இன்று தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்ற அரசு விழா நடைபெற்றது "நமக்கு நாமே திட்டம்" மற்றும் "நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டம்" ஆகிய புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து, 38 கோடியே 53 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 83 முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை திறந்து வைத்து, 54 கோடியே 1 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 60 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, 30,837 பயனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் 168 கோடியே 64 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

பல்வேறு வரலாற்றுச் சிறப்புகளைக் கொண்டது இந்த சேலம் மாவட்டம். திராவிட இயக்கத்தின் மூலம் சேலத்தை என்ன சொல்லி அடையாளம் காட்டலாம் என்று சொன்னால் திராவிட இயக்கத்தில் சேலம் பெரும்பங்கை பெற்றுள்ளது. நமது அறிஞர் அண்ணா கொண்டுவந்த தீர்மானம் 'அண்ணாதுரை தீர்மானம்' எனத் தலைப்பிட்டுவந்த நிலையில், அதுதான் நீதி கட்சியானது திராவிடர் இயக்கமாக பெயர் பெற்றதும் இந்த சேலத்தில்தான் என்றார்.

அதையும் தாண்டி இன்னொரு சிறப்பும் சேலத்திற்கு உண்டு என்றார்.

English summary

PMK MLAs have praised MK Stalin for being the first to execute despite writing off grievances on the slip. DMK MLAs watched in amazement as Stalin admired the popularity of MLAs from other parties.