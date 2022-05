’சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது'..முதல்வரை சந்திக்கும் பாமக அன்புமணி! ஓ இந்த விஷயத்துக்காகவா?

Chennai

சென்னை : முதலமைச்சரை சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. போதைப்பொருட்களை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவரை மிக மிகப் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

பாமக இளைஞரணி தலைவரும் தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ், மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது புகையிலை, மதுவை ஒழிப்பதில் தீவிரம் காட்டினார்.

பொது இடங்களில் புகைபிடிக்க தடை, கடைகளில் புகையிலை பொருட்களை விற்பதற்கு கட்டுப்பாடு, சினிமா காட்சிகளில் எச்சரிக்கை வாசகங்கள் வைக்க உத்தரவு, திரை நட்சத்திரங்கள் மது, புகையிலை காட்சிகளில் நடிக்க வேண்டாமென நேரடியாக கோரிக்கை என ஏராளமானவற்றை கூறலாம்..

There is a need to meet the Chief Minister. I humbly ask him to take steps to eradicate drugs, ”said Anbumani Ramadoss, a Pamaka youth leader.