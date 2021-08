பாடபுத்தகங்களில் சாதி பெயர்கள் நீக்கம்.. ஸ்டாலினுக்கு, ராமதாஸ் பாராட்டு.. கையோடு வைத்த ஒரு யோசனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் சாதி ஒழிப்பு நடவடிக்கைக்கு பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் தமிழ்நாட்டில் சாதியை ஒழிக்க சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக டாக்டர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின் படியான 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ் பாடநூலில் பாட ஆசிரியர் பெயராகவும், சான்றோர் வரலாற்றிலும் இடம் பெற்றிருக்கும் தமிழறிஞர்கள் பலரின் பெயர்களில் இருந்து சாதிப்பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

English summary

Founder of the PMK Dr.ramadoss has praised the Tamil Nadu government's action to eradicate caste. He also said that the only way to eradicate caste in Tamil Nadu was to create equality