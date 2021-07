வன்னியருக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு.. ராமதாசை கொண்டாடும் பாமக.. இணைய வழியில் பாராட்டு விழா.. செம ஏற்பாடு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வன்னியர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் 10.5% இட ஒதுக்கீட்டைப் பெற்றுத் தந்ததில் முக்கிய பங்காற்றிய பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாசுக்கு, அந்த கட்சி சார்பில் பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது.

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மூலமாக இணையவழியில் இந்த பாராட்டு விழாவுக்கு இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

தேசியக் கட்சிகள் மற்றும் மாநிலத்தில் பிரதானமாக இருக்கும் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் இணையாக சமூக இணையதள வெளியில் பாமக ஐடி விங் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

A felicitate program is being held on behalf of the PMK party for Dr. Ramadoss, the founder of PMK, who played a key role in securing 10.5% reservation in education and employment for the Vanniyar caste.