எடப்பாடி கனவு கனவுதான் போலயே! கூட்டணியை உடைக்கும் சீனியர்கள்! விலகிச் செல்லும் பாமக! நிலவரம் கலவரம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே அதிமுகவுக்குள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு நெருக்கடி உண்டாவது போல கூட்டணி தொடர்பாகவும் கூட்டணி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றன. இந்நிலையில் முக்கிய கட்சியான பாமகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

நெருக்கடிகளை சந்திப்பது ஒன்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு புதிது அல்ல. முதன்முறையாக முதல்வராக பதவியேற்ற போதில் இருந்து தற்போது வரை ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு நெருக்கடியை சந்திப்பதை அவருக்கு வாடிக்கையாக உள்ளது.

எந்த நேரத்தில் சசிகலா அவரை முதல்வராக அறிவித்தாரோ அப்போதிலிருந்தே தற்போது வரை நெருக்கடிகளை சந்திப்பதும் சவால்களை சமாளிப்பதும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பழக்கமாகிவிட்டது. அது தற்போது வரை தொடர்கிறது.

’A' நிறுவனத்துடன் அமைச்சர்கள் கூட்டு! அண்ணாமலை எடப்பாடி ஏன் வரலை! கடலூரில் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

English summary

For the past few days, like Edappadi Palaniswami's crisis within the AIADMK, the alliance parties have been putting pressure on the alliance one after the other. In this case, what is the position of the main party, Bamagawa, is the expectation of everyone.