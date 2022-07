பிரியாணி கடையில் போதை மாத்திரை..மாணவர்ளை குறி வைத்த கும்பல்..பல்லாவரத்தில் கொத்தாக அள்ளிய போலீஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்காக கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விற்பனை செய்த மூன்று பேரை பல்லாவரத்தில் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். வலி நிவாரணி மருந்துகள் உடலின் பல பகுதிகளை பாதிக்க கூடியவை என்பதால் பெற்றோர் உஷாராக இருக்க வேண்டும் என காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

மாணவர்கள் போதை தரக்கூடிய மாத்திரைகளை மருத்துவரின் மருத்துவ சீட்டு இல்லாமல் வாங்கி மேற்படி மாத்திரைகளை தண்ணீரில் கரைத்து அந்த மாத்திரைகளை இன்சுலின் சிரஞ் மூலம் எடுத்து நரம்பு மூலம் உடலில் ஏற்றுவதாக காவலாளி கொடுத்த தகவலின் பேரில் மூன்று பேரை இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் மார்த்தாண்டன் தலைமையிலான போலீசார் கைது செய்தனர்.

நிலுவையில் மசோதாக்கள்.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை நேரில் சந்திக்கும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த பல்லாவரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி,கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரைகளை ஒரு கும்பல் சப்ளை செய்து வருவதால் மாணவர்கள் சீரழிந்து வருவதாக பல்லாவரம் போலீசாருக்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.

English summary

Chennai police arrest biriyani shop owner selling drugs( போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த பிரியாணி கடை ஓனரை கைது செய்த போலீஸ் ) Police have arrested three people for selling painkillers to college students for drugs. Police urge parents to be vigilant as painkillers can affect many parts of the body.